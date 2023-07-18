Будут ли в горах ливни и грозы: какую погоду прогнозируют в Буковеле и Карпатах на неделю

Курортный сезон в разгаре. Впрочем, погода может внести коррективы в планируемый отпуск. Кроме того, важно помнить, что грозы в горах очень опасны. Итак, если планируете отдых в Карпатах, обязательно проверьте прогноз.

Какая будет погода в Буковеле и Карпатах на этой неделе, рассказывает 24 Канал. Заметим, что без дождя не обойдется, впрочем, постоянного ливня не будет.

Смотрите также Адская жара в смеси с грозами: чем удивит погода 18 июля

Какая будет погода в горах на этой неделе

По прогнозу Гидрометцентра, в течение суток 18 июня на территории Ивано-Франковской области ожидается гроза и град. Кроме того, возможно усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Кстати, это 1 уровень опасности – желтый.

В высокогорье Карпат ночью +12...+17 градусов, днем +18...+23,

– отметили синоптики.

Заметим, что в Яремче, недалеко от которой расположен Буковель, пригреет до +24...+26 градусов. В Рахове – до 27 градусов тепла.

19 июля на Закарпатье и Прикарпатье кое-где пройдут грозовые дожди. Кроме того, температура воздуха несколько снизится. Так, в Яремче ночью только +10...+12, днем +17...+19. В Рахове +12…+14 и +22…+24 соответственно.

В четверг 20 июля в Ивано-Франковской и Закарпатской области пройдут кратковременные дожди. Впрочем, осадки будут небольшими.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что днем 21 июля днем в Карпатском регионе также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Вероятно, дождливая погода сохранится и в субботу.