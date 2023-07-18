Яка буде погода у Буковелі та Карпатах цього тижня, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що без дощу не обійдеться, втім, постійної зливи не буде.

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Яка буде погода в горах цього тижня

За прогнозом Гідрометцентру, упродовж доби 18 червня на території Івано-Франківської області очікується гроза та град. Окрім того, можливе посилення північно-західного вітру до 15 – 20 метрів на секунду. До речі, це 1 рівень небезпеки – жовтий.

У високогір'ї Карпат вночі +12...+17 градусів, вдень +18...+23,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що в Яремче, неподалік якої розташований Буковель, пригріє до +24...+26 градусів. У Рахові – до 27 градусів тепла.

19 липня на Закарпатті та Прикарпатті подекуди пройдуть грозові дощі. Окрім того, температура повітря дещо знизиться. Так, у Яремче вночі тільки +10...+12, вдень +17...+19. У Рахові +12...+14 та +22...+24 відповідно.

У четвер 20 липня в Івано-Франківській та Закарпатській області також пройдуть короткочасні дощі. Втім, опади будуть невеликими.

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що вдень 21 липня вдень у Карпатському регіоні також очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Ймовірно, що дощова погода утримається і в суботу.