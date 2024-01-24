В горах возможно схождение снежных лавин, поэтому синоптики призывают избегать походов на высокогорье. В то же время температура 25 января будет достаточно высокой, местами отметки будут подниматься до "плюсовых" значений.

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Предупреждение Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что 25 января в западных и Винницких областях возможны сильные порывы ветра. Их скорость кое-где будет достигать 15 – 20 метров в секунду. В то же время ветер в Карпатах будет на уровень сильнее – там порывы будут достигать 19 – 24 метров в секунду, метель

В вышеперечисленных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

В западные регионы и Винницкую область надвигается непогода / Укргидрометцентр

Погода будет влажной и облачной – ожидается осадок в виде мокрого снега и дождя. Также метеорологи предупреждают, что 25 января в Украине, кроме юга, местами возможно налипание снега, на дорогах гололедица. В восточных областях местами гололедица.

В то же время на высокогорье Закарпатской области в течение 24 – 25 января ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Связано это со снегопадами и вьюгами.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье,

– отмечают метеорологи.

Будут ли морозы до конца января

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что уже 26 января циклон, который принесет мокрый снег, начнет выходить в сторону страны-агрессора. Через два дня период осадков в Украине завершится. Уже в конце недели в Украине снова станет немного холоднее – однако о сильных морозах речь не идет.

29 января может поступить еще один небольшой атмосферный фронт с северо-запада, но через поле повышенного давления он будет не столь ярко выражен. Снег если и будет, то совсем незначительный,

– отметила Птуха.

В последние дни месяца будет больше прояснений, погода будет морозной. Однако о его интенсивности говорить пока рано. Но это будут точно не такие морозы, как две недели назад.