У горах можливе сходження снігових лавин, тому синоптики закликають уникати походів на високогір'я. Водночас температура 25 січня буде доволі високою, місцями позначки підійматимуться до "плюсових" значень.

Дивіться також Лютих морозів не буде: коли в Україні знову потеплішає

Попередження Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що 25 січня у західних та Вінницькій областях можливі сильні пориви вітру. Їх швидкість подекуди сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Водночас вітер в Карпатах буде на рівень сильнішим – там пориви сягатимуть 19 – 24 метрів за секунду, хуртовина

У вищезазначених регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У західні регіони та Вінницьку область суне негода / Укргідрометцентр

Погода буде вологою та хмарною – очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також метеорологи попереджають, що 25 січня в Україні, крім півдня, місцями можливе налипання снігу, на дорогах ожеледиця. У східних областях подекуди ожеледь.

Водночас на високогір'ї Закарпатської області протягом 24 – 25 січня очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Пов'язано це зі снігопадами та хуртовинами.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я,

– зазначають метеорологи.

Чи будуть морози до кінця січня

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважила, що вже 26 січня циклон, який принесе мокрий сніг, почне виходити у бік країни-агресора. За два дні період опадів в Україні завершиться. Вже наприкінці тижня в Україні знову стане трохи холодніше – однак про сильні морози мова не йде.

29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з північного заходу, та через поле підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений. Сніг якщо і буде, то зовсім незначний,

– зазначила Птуха.

В останні дні місяця буде більше прояснень, погода буде морозною. Однак про його інтенсивність говорити наразі зарано. Проте це будуть точно не такі морози, як два тижні тому.