-30 градусов: ударят ли в декабре сильные морозы

Абсолютный минимум, который зафиксировали в декабре в Украине за всю историю метеорологических наблюдений, достигает -24 – -32 градусов. Впрочем, на Прикарпатье даже было -38 градусов.

Возможны ли такие сильные морозы в этом году, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в декабре

Синоптик рассказала, по прогнозам мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, ожидается, что этот декабрь будет близким к норме. Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.

Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, осадки также ожидаются в пределах нормы. Возможно, в некоторых регионах будут немного меньше нормы. Всего по предварительным расчетам, месячное количество осадков в декабре составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.

"Единственное что, через антициклон в начале декабря, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков. А в дальнейшем еще не можем прогнозировать", – сказала синоптик.

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Справка. По климатическим характеристикам, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Однако, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.



Абсолютный максимум составляет +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.