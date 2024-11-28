Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра сказала, ждать ли сильных снегопадов и морозов уже в начале месяца.
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Погода на начало декабря
По предварительным прогнозам, 1 декабря на территории Украины будет преобладать поле высокого давления – антициклон. Соответственно у нас могут быть даже прояснения, и преимущественно без осадков.
Если говорить, что по новому стилю Николая 6 декабря, скорее всего, будет без осадков в этот день. Однако все может поменяться. По расчетам на сегодня, начало декабря у нас без осадков, с умеренными зимними температурами. То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур. Все в пределах нормы,
– отметила Наталья Птуха.
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Погода на месяц
- Согласно прогнозам мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, ожидается, что декабрь 2024 года в Украине будет близким к норме Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.
- "Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода", – подчеркнула Наталья Птуха.
- Абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Впрочем, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.
- Абсолютный максимум +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.
- Месячное количество осадков также ожидается в пределах нормы, возможно, в некоторых регионах немного меньше нормы. Всего по расчетам 34 – 78 миллиметров, в горных районах 81 – 105 миллиметров.
- "Единственное что, через антициклон в начале декабря, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков. А в дальнейшем еще не можем прогнозировать", – отметила синоптик.