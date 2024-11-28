Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру сказала, чи чекати сильних снігопадів і морозів уже на початку місяця.

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Погода на початок грудня

За попередніми прогнозами, 1 грудня на території України переважатиме поле високого тиску – антициклон. Відповідно в нас можуть бути навіть прояснення, і переважно без опадів.

Якщо говорити, що за новим стилем Миколая 6 грудня, скоріше за все, буде без опадів у цей день. Однак усе може помінятися. За розрахунками на сьогодні, початок грудня у нас без опадів, з помірними зимовими температурами. Тобто без сильних морозів, але й без надто високих температур. Усе в межах норми,

– наголосила Наталія Птуха.

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Погода на місяць