Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру сказала, чи чекати сильних снігопадів і морозів уже на початку місяця.
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Погода на початок грудня
За попередніми прогнозами, 1 грудня на території України переважатиме поле високого тиску – антициклон. Відповідно в нас можуть бути навіть прояснення, і переважно без опадів.
Якщо говорити, що за новим стилем Миколая 6 грудня, скоріше за все, буде без опадів у цей день. Однак усе може помінятися. За розрахунками на сьогодні, початок грудня у нас без опадів, з помірними зимовими температурами. Тобто без сильних морозів, але й без надто високих температур. Усе в межах норми,
– наголосила Наталія Птуха.
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Погода на місяць
- Згідно з прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, очікується, що грудень 2024 року в Україні буде близьким до норми Середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.
- "Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода", – підкреслила Наталія Птуха.
- Абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Втім, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.
- Абсолютний максимум +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.
- Місячна кількість опадів також очікується в межах норми, можливо, в деяких регіонах трохи менше за норму. Загалом за розрахунками 34 – 78 міліметрів, у гірських районах 81 – 105 міліметрів.
- "Єдине що, через антициклон на початку грудня, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів. А надалі ще не можемо прогнозувати", – зазначила синоптикиня.