Какой будет погода на День Независимости: ждать ли дождей, грозы, жары или похолодания
В воскресенье, 24 августа, Украина будет отмечать День Независимости. Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать.
Будут ли дожди и грозы, похолодание или жара на День Независимости, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода на День Независимости 2025?
В воскресенье, 24 августа, ночью в восточных областях и Карпатах, днем на Правобережье местами будет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории никакие осадки не ожидаются.
На День Независимости будет довольно прохладно. Так, ночью только +8 – +13 градусов, днем +15 – +23. Только на Юго-Востоке несколько теплее, в частности, +13 – +19 и +24 – +29 градусов соответственно.
В каких областях будут дожди, грозы и град 22 августа?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на 22 августа. Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди.
Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду.