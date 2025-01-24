Будет ли резкое похолодание в ближайшие дни

Температура воздуха в Украине выше климатической нормы на 4 – 8 градусов. Такие показатели, как сейчас в январе, присущи преимущественно уже марту.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра. Также Наталья Птуха ответила, ждать ли похолодания до конца января.

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Будет ли резкое похолодание

Синоптики прогнозировали, что 24 ночью на Левобережье и Западе, днем в Украине, в субботу на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей небольшой мокрый снег и дождь. В воскресенье осадки не ожидаются.

Кстати, 24 января в южных, центральных областях и на Прикарпатье, 25 – 26 января в большинстве областей ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью от +3 до -2 градусов. Днем 0 – +7, на Юге, в выходные и на Юго-Западе +8 – +11.

Заметим, ранее, в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра рассказала, что в конце этой недели ожидается повышение температуры на несколько градусов.

Также Наталья Птуха ответила, ждать ли похолодания с большими морозами, – -15 - -20 градусов.

Нет, до конца января вряд ли уже такие морозы могут быть. У нас наоборот на выходные и начало следующей недели, 27 числа, может быть повышение температуры. Даже до +10 градусов по Киеву. Затем, 28 января, снова немножко снижение, но возвращение к таким температурным показателям, как сейчас,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Поэтому резкого похолодания в Украине пока ждать не стоит.