Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру. Також Наталія Птуха відповіла, чи чекати похолодання до кінця січня.

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Чи буде різке похолодання

Синоптики прогнозували, що 24 вночі на Лівобережжі та Заході, вдень в Україні, у суботу на Сході, Півдні та в більшості центральних областей невеликий мокрий сніг і дощ. У неділю опади не очікуються.

До речі, 24 січня у південних, центральних областях і на Прикарпатті, 25 — 26 січня в більшості областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 3 - 8 метрів за секунду.

Вночі від +3 до -2 градусів. Вдень 0 — +7, на Півдні, у вихідні й на Південному Заході +8 — +11.

Зауважимо, раніше, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповіла, що наприкінці цього тижня очікується підвищення температури на кілька градусів.

Також Наталія Птуха відповіла, чи чекати похолодання з великими морозами, — -15 — -20 градусів.

Ні, до кінця січня навряд чи вже такі морози можуть бути. У нас навпаки на вихідні та початок наступного тижня, 27 числа, може бути підвищення температури. Навіть до +10 градусів по Києву. Потім, 28 січня, знову трошки зниження, але повернення до таких температурних показників, як зараз,

— зазначила представниця Укргідрометцентру.

Тож різкого похолодання в Україні поки чекати не варто.