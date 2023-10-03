Дожди будут, но есть нюанс: синоптик спрогнозировал, чем удивит погода в октябре

Хотя с первых дней октября в Украине снизилась температура, ожидается, что второй месяц осени будет теплым. Начнутся ли уже затяжные осенние ливни, спрогнозировали синоптики.

Игорь Кибальчич отметил, что, по данным, ведущих мировых центров, октябрь 2023 года на огромных территориях Европы, скорее всего, окажется теплым, даже по сравнению с новыми климатическими нормами.

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Будут ли затяжные ливни в октябре

По словам синоптика, в октябре будет преобладать антициклональный характер циркуляции. Это приведет к дефициту осадков, который уже наблюдается по итогам сентября во многих регионах.

Более активные атмосферные фронты и серии циклонов возможны в северной и северо-западной частях Европы, однако преимущественно в течение первой декады месяца. В Украине осадки будут, но мало.

"Поскольку преобладание высокого атмосферного давления будет способствовать размыванию атмосферных фронтов и облачности в их пределах", – объяснил Кибальчич.

Интересно, что уже во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и постепенное смещение в более южные широты. Поскольку в его пределах будут циркулировать свежие воздушные массы арктического происхождения, то по мере своего продвижения температурный фон ощутимо снизится.

В этот период Украина также ощутит первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем будет чуть превышать +13…+16. Соответственно, вероятность осадков окажется минимальной,

– подчеркнул синоптик.

Далее уже с 18 – 20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. Тогда и возрастет вероятность дождей и значительно увеличится количество облачности.

Кибальчич подытожил, что всего за месяц количество осадков по Украине составит 25 – 60 миллиметров, что ниже нормы на 15 –35. В западных областях и в Карпатах может выпасть 65 – 110 миллиметров, что около нормы.

Важно! Синоптик подчеркнул, что в связи с прогнозируемым дефицитом осадков и негативной ситуацией, сложившейся на конец сентября, в следующем месяце (по крайней мере, в его первой половине) тенденция развития почвенной засухи и самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс) сохранится в большинстве областей нашего государства (за исключением Запада).

Следовательно, необходимо быть внимательными и сознательными при обращении с огнем на открытой местности. В частности, не сжигайте листья, ботву и сухую траву.