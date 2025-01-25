Сильный холод или снова аномальное тепло: какой будет погода в феврале

В этом году в январе температура воздуха выше нормы на 4 –8 градусов. Сильных морозов так и не было. Не ожидаются они и до конца месяца.

И продолжится ли аномальное тепло в феврале, – какой может быть погода в последний месяц зимы, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на февраль 2025 года

Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается от -3 до +2 градусов, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Между тем количество осадков наоборот ожидается меньше нормы, в частности, в пределах 25 – 65 миллиметров.

Кстати, в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра ответила, может ли в феврале температура снова бить рекорды, как в прошлом году.

Возможно, мы этого не исключаем. То есть, учитывая тенденции изменений климата и вообще такие процессы не совсем зимнего характера, февраль может свои сюрпризы для нас принести,

– отметила Наталья Птуха.

Также синоптик ответила, возможно ли, что этой зимой вообще не будет похолодания до -20 – -30 градусов. В частности, отметила, что прогнозами как мировых центров, так и наших ученых, все же зимний сезон ожидается с колебаниями от плюса до небольшого минуса.

"Однако мы сезонная страна и проникновение арктических холодов к нам возможно. Хотя в последние годы оно становится все реже, а если и бывает, то достаточно кратковременное", – подчеркнула Птуха.