Будет ли сильный снег и морозы до -30 градусов в феврале

Январь в Украине аномально теплый. В части областей даже пригрело до +15 градусов. Сильных морозов вообще не было.

Какой же погоды ждать в феврале – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Морозы в феврале

Метеоролог отметила, последние расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов показывают, что до конца января и в феврале в Украину будут поступать преимущественно теплые воздушные массы из Атлантики. Это будет способствовать повышению температуры воздуха на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.

Арктические вторжения, как и морозы до -30 градусов, маловероятны. Поскольку будет преобладать положительная температура воздуха, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега. Поэтому сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе,

– отметила Вера Балабух.

Также добавила, пока что ожидается не похолодание, а потепление. Относительно резких изменений температуры, – синоптики обязательно предупредят, если возникнет такая угроза.

