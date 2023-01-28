Весна зимой, сильные морозы и тенденция к потеплению: интервью с синоптиком Птухой

Погода в январе 2023 года удивила аномальным теплом. В большинстве областей преобладала плюсовая температура, было мало снега и морозов. Иногда показатели, зафиксированные в январе, соответствовали показателям середины апреля. Впрочем, зимняя прохлада все же вернулась.

Чего ждать от последних дней января, какой будет погода в феврале, придет ли в Украину ранняя весна и влияет ли теплая зима на погоду летом – в эксклюзивном. интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентр Наталья Птуха.

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Весна среди зимы и рекордные температуры

В январе этого года на территории Украины довольно часто фиксировали температурные рекорды. С чем связано такое аномальное тепло и насколько это стало тенденцией для нашего государства?

Да, действительно, январь в Украине оказался довольно теплым. Температура воздуха в некоторые дни была выше климатической нормы. В целом наблюдались две следующие основные волны тепла: в первые дни января – 1, 2 и 3 числа, и с 18 по 21 января, когда были рекордные значения температуры в большинстве областей Украины.

Наши специалисты исследовали, что примерно за эти два периода на 115 метеостанциях зафиксировали максимальные значения именно дневной температуры, а иногда даже и среднесуточной. Это были самые высокие показатели за всю историю метеорологических инструментальных наблюдений: для Киева – 143 года, для других метеостанций Украины – около 100 лет

Такие показатели по всей стране, конечно же, достаточно аномальны. Максимальные плюсовые температуры были зафиксированы не только, например, для конкретного числа – 2 или 18 января, а всего месяца. То есть это самые теплые, самые высокие значения температуры. Так что можно сказать, что рекорды января были побиты именно в этом году.

Обновился также национальный рекорд Украины для января – в Джанкое воздух на Крещение прогрелся до +21,1 градуса.



В Сваляве на Закарпатье из-за теплой погоды зацвели подснежники / Фото Йожефа Молнара

Чем же это было вызвано? В двух случаях была достаточно похожая ситуация – вынес теплой воздушной массы, вынес тепла с Африканского континента, то есть с юга на территорию Украины.

Конечно, этот воздух несколько трансформировался, когда проходил Средиземное море, Черное море. Но все равно этот воздух к нам поступил и повлиял на значение температуры. Вдобавок к таким рекордным значениям можно сказать, что повлиял еще и бесснежный период, то есть энергия тепла не тратилась на снеготаяние, соответственно снега не было, поэтому сразу хорошо прогревался приземный слой воздуха.

Конечно же, такие периоды совпадают с антициклональным характером погоды, когда у нас малооблачно, спокойная погода и солнце может беспрепятственно прогревать приземный слой воздуха в сочетании с теплой воздушной массой, поступившей с Юга. Соответственно, поэтому мы и имели вот такие рекорды.

Температура, скажем так, как фиксируют наши ученые, иногда отвечала даже середине апреля. То есть, это очень высокие значения.

Нельзя сказать, что такие волны тепла в принципе уже стали нормой, но они действительно могут повторяться и в последующие сезоны. Ведь как говорят климатологи, именно в зимний сезон мы интенсивнее всего ощущаем изменения климата в нашем регионе – зима становится очень контрастной.

Конечно, это совершенно не исключает периоды холода. Они могут быть и они есть. Вот сейчас в Украине небольшой мороз, кое-где он может быть даже большим. Да и вообще холодные периоды могут вернуться. Поэтому именно в таких колебаниях температуры и проявляется это изменение климата зимой.

Будут ли еще резкие морозы и снегопады

Если говорить о последних днях января, какой будет погода? Ждать ли нам все же усиление морозов?

Ниже 15 градусов мороза до конца января мы не ожидаем. Такие характеристики могут быть разве что на Востоке.

В последнюю неделю января будет преобладать спокойная погода. Ночью – стабильный минус практически по всей территории Украины, а в дневные часы в ближайшие несколько дней будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Конечно, несколько теплее будет в Закарпатье и в Крыму – там столбики термометров могут подняться до +5 градусов. И такая тенденция сохранится до конца января, конечно, с определенными вариациями в зависимости от дня.

Знаете, это совершенно ложное определение, когда люди думают, что однажды они могут посмотреть погоду, например, на месяц, запомнить ее, записать или распечатать и следовать этому прогнозу. Это совершенно неверный и ложный путь, так нельзя делать. Погода меняется почти ежеминутно. Потому синоптики работают круглосуточно, а прогнозы уточняют по несколько раз в день.

Днем появляется основной прогноз на завтрашний день, а утром он уже уточнен. А ведь атмосфера очень подвижна и изменения могут происходить постоянно.

Почему на Востоке Украины морозы обычно сильнее?

На нашу территорию оказывает влияние антициклон. Чаще всего – это антициклон именно с северо-востока, с востока. Его центр преимущественно расположен на территории России, а мы – в его периферии. То есть, западная часть антициклона влияет на нас. И соответственно восточные области находятся чуть ближе к центру антициклона, из-за чего холод у них может ощущаться сильнее, а температуры быть очень низкими, почти арктическими.

Даже максимальный показатель температуры, то есть рекордный минус, который когда-либо фиксировали на территории Украины, был как раз в Луганской области – это более 41 градуса мороза. В частности, 8 января 1935 года на метеостанции Луганск наблюдалось -41,9 градуса.

В январе на территории Украины пока мало снега и преимущественно он шел с дождем. С чем это связано и ждать ли еще украинцам снегопада?

Действительно, в январе наблюдается дефицит осадков. Не буду говорить за весь месяц, потому что еще немного дней остается, но в целом кроме рекордных значений температуры январь вдобавок был еще и довольно бесснежным. А если где-то были осадки, то это осадки смешанной фазы: дождь кое-где с мокрым снегом.

Почему смешанная фаза? Потому что когда высокие значения температуры, у нас идет не снег, а дождь, ведь снег соответственно тает и идут осадки жидкой фазы. Поэтому да, у нас почти не было снега в течение января.

Как раз сейчас есть тенденция к тому, что все же погода приобретает зимний характер. Ночью есть стабильный минус. Даже на этих выходных кое-где по Украине может быть небольшой дождь в сочетании с мокрым снегом.

Поэтому все же есть надежда, что немного будет падать снежок. Несколько больше может быть, конечно же, в Карпатском регионе. Однако какого-то устойчивого снежного покрова, сильных снежных заносов до конца января не ожидаем.

Сильные снегопады в январе не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Погода в феврале: потепление или похолодание

Если учесть тенденцию января, какой будет погода в феврале?

Возможно, это мое личное мнение, но многие синоптики и ученые склоняются к тому, что в феврале могут быть определенные понижения температуры. Но когда конкретно и будут ли вообще, пока сложно говорить.

Есть тенденция сейчас, что начало февраля будет близко к норме, а в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять. Норма средней месячной температуры для Украины -2,2 градуса.

-25 и -30 не будет: почему у нас все меньше сильных морозов

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. В то же время месячное количество осадков будет в пределах нормы – 29-83 миллиметра.

Будут ли в Украине сильные морозы? Ждать ли нам -25...-30 градусов?

Тенденция последних лет показывает, что таких сильных морозов становится все меньше. Однако исключать морозные периоды не следует. У нас еще впереди чуть меньше половины зимы.

Конечно же, морозы могут быть разной интенсивности. Однако, насколько я знаю, наши ученые пока не прогнозировали -25 – -30 градусов.

Все-таки тенденция идет к тому, что зимой наблюдается колебание температуры от морозных периодов до теплых. А интенсивность морозов, как и продолжительность холодных периодов, становится меньше.

Замечу, что мы, Укргидрометцентр, больше как оперативные синоптики. Наша основная ответственность – погода где-то на 5 суток: консультативный прогноз и объявление о штормовых предупреждениях или опасных метеорологических явлениях. Но, конечно, сезонные прогнозы тоже должны быть, просто как тенденция.

В Украине все меньше морозов / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Почему теплая зима не всегда полезна для Украины

Как вы думаете, теплая зима все же полезна для Украины или нет?

Это довольно субъективный вопрос. Конечно же для ситуации, в которой сейчас находится Украина, тепло среди зимы приятнее и комфортнее. И это меньшая нагрузка на энергосистему. Однако, с другой стороны, есть наш аграрный комплекс, много культур и, к сожалению, когда были такие теплые периоды, некоторые из них начали вегитацию. А потом мы снова видим, что начинается понижение температуры, морозы. Соответственно это может негативно повлиять на определенные аграрные культуры.

Это, конечно, уже вопрос к аграриям, какие у них нюансы, какое растение проснулось, что на него влияет и сколько градусов мороза оно может выдержать: погибнет или нет. Но то, что уже началась вегитация, особенно в южных районах, а затем могут наступить морозные периоды, конечно, повлияет негативно.

Ранняя весна или затяжная зима: чего ждать в марте

Можно ли рассчитывать, что весна в этом году тоже придет быстрее? Учитывая такое резкое потепление сейчас, зимой.

Смотря на то, какие у нас были аномальные перепады температуры в январе, браться сейчас прогнозировать, какой будет весна, достаточно сложно. Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть в феврале или марте.

Повлияет ли теплая зима на лето-2023

А теплая зима может повлиять на погоду летом? Связано ли это между собой?

Непосредственно такой корреляции ученые не прослеживают. Всё зависит от глобальных синоптических процессов. Например, на погоду в Украине влияет явление, которое происходит в Тихом океане, когда идет определенная циркуляция температуры воды, а воздух и холодный, и теплый. Там просто очень большие масштабы. Соответственно, это дает толчок на всю планетарную погоду и, конечно же, влияет на территорию Украины.

Так что зависит от того, какой вообще будет циркуляция на планете в тот момент, когда прогнозируется погода.

Как синоптики определяют погоду

Как синоптики проводят метеорологические наблюдения?

Наблюдения в Украине проводятся более чем на 150 метеостанциях. Каждые 3 часа метеоролог выходит на метеостанцию. Также уже есть много автоматизированных датчиков на метеостанциях, которые постоянно мониторят определенное состояние метеорологических величин. Такие наблюдения проводят по всему миру и на их основе составляют синоптические карты разных регионов планеты.

Соответственно нам для Украины наиболее актуален Европейский континент. Синоптик анализирует ситуацию. Также он смотрит на прогнозные модели. Они очень сложные и рассчитываются на суперкомпьютерах. В Украине таких суперкомпьютеров, к сожалению, нет. Однако сейчас идет сотрудничество, скажем так, будут доступы к мировым лидерам относительно прогнозирования именно новых прогностических моделей для территории Украины.

Сейчас мы, конечно, ими тоже пользуемся, но возможно не всеми и не полными параметрами. Синоптик анализирует эти модели, ведь любая по-своему может отражать предстоящий прогноз. В определенную модель заложены одни параметры, в другую – другие, поэтому соответственно и прогноз моделей может отличаться.

В военное время замеры с аэрозондов не производятся, но иногда запускается датчик в воздух, и профиль атмосферы вертикальный у нас тоже есть. Кроме того, анализируются спутниковые данные – это важно для прогнозирования предупреждений об опасных метеорологических явлениях, особенно летом.

Синоптики работают постоянно. У нас есть изменения и днем, и ночью. Все уточняют и посылают информацию в государственные учреждения. Прежде всего, в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, в структуру которой как раз мы входим, ну и в другие, чтобы все были в курсе.

И сейчас мы начали такую популяризационную работу в соцсетях, телеграм-каналах, чтобы доносить простым пользователям, потребителям официальную информацию, чтобы потом знали, где именно смотреть.

Мы несем ответственность за свои прогнозы. Если что-то не сбывается, мы анализируем, почему, какие моменты были не учтены, какая модель лучше сработала, какая нет. То есть сегодня прогнозы улучшаются.

Почему прогноз погоды на разных сайтах может отличаться

Небезопасно смотреть сайты, где нет синоптиков. А у нас нет синоптиков ни на одном, кроме Украинского гидрометцентра.

Неофициальные сайты используют просто какую-нибудь одну прогностическую модель. Никто ее не анализирует, не производит ее верификацию, как она сбывается, никто ее не корректирует. То есть синоптик туда не вносит свои коррективы. И эта модель просто может отражать абсолютно, скажем так, голый прогноз, который часто не соответствует действительности.

Потом много нареканий от пользователей. Однако синоптики, по сути, не имели даже никакого отношения к тому сайту и к той прогностической модели.