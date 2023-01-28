Потепление или похолодание: какой будет погода в феврале

В этом году январь в Украине был довольно таки теплым. Метеорологи зафиксировали самые высокие показатели за всю историю наблюдений. Однако чего ждать, в последний месяц зимы, – тепла или похолодания, рассказываем дальше.

Каким будет февраль в Украине

Для Украины норма средней месячной температуры в феврале составляет -2,2 градуса. Об этом в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Есть тенденция сейчас, что начало февраля будет близко к норме, а в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять,

– отметила Птуха.

По официальному прогнозу Укргидрометцентра, средние месячные показатели ожидаются выше нормы на 1,5 – 2 градуса. В частности, температура будет достигать от 3 мороза до 2 тепла.

Между тем, месячное количество осадков будет в пределах нормы. В частности, прогнозируют 29 – 83 миллиметра.

"Возможно, это мое личное мнение, но многие синоптики и ученые склоняются к тому, что в феврале могут быть определенные понижения температуры. Но когда конкретно, и будут ли вообще, пока сложно говорить", – добавила Наталья Птуха.

Краткая климатическая характеристика февраля