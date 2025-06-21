Когда и в каких областях будут дожди, грозы, шквалы и даже град: прогноз погоды на выходные

На выходных, 21 – 22 июня, в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая и прохладная погода. Будут идти дожди и грозы, а местами даже град. Также возможно усиление ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также На Крещатике ветер повалил дерево прямо на тротуар: в сети показали последствия непогоды в Киеве

Погода на выходные 21 – 22 июня в Украине

В начале третьей декады июня в Украине прогнозируют довольно холодную погоду, порывистый ветер и дожди. Все из-за преобладания северных воздушных масс, а еще на фоне активизации атмосферных фронтов и циклонической деятельности.

По прогнозу Кибальчича, на выходных среднесуточная температура воздуха во многих регионах будет на 4 – 6 градусов ниже средних многолетних показателей. Только в южных областях и Крыму, на Закарпатье ожидается ощутимо более теплая и стабильная погода.

В субботу, 21 июня, на Западе в районе Полесья, днем также в Винницкой области небольшие дожди. На остальной территории – существенные осадки не ожидаются. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +6 – +11, днем +18 – +23 градуса.

На Севере в течение суток небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +17 – +22 градуса.

В центральных областях переменная облачность и кратковременные дожди в течение суток. Днем местами возможны отдельные грозы. Будет преобладать ветер северо-западного направления, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +7 – +12, днем +18 – +23 градуса.

На Юге ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +10 – +16, днем +19 – +24 градуса.

На Востоке ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +17 – +22 градуса.

В воскресенье, 22 июня, на Западе ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер западный, ночью 3 – 8 метров в секунду, днем 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +12, днем +20 – +25 градусов, на Закарпатье до +27.

На Севере ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +12 градусов, днем +17 – +22.

В центральных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +8 – +13, днем +21 – +26 градусов.

На Юге тепло и солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +11 – +16, днем +24 – +29 градусов.

На Востоке ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, также возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, во время грозы возможно усиление до 15 – 20. Ночью +7 – +12 градусов, днем +20 – +25 градусов.