Как будет удивлять погода в ближайшие дни: где еще ожидаются заморозки и дожди

О стремительном потеплении в ближайшее время, к сожалению, речь не идет. Жителей части областей еще будут донимать заморозки. Кроме того, если не любите мокнуть под дождем, перед выходом из дома прихватите зонтик.

Чем будет удивлять погода ближайшие трое суток, 10 –12 мая, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на несколько дней

По словам синоптиков, 10 мая в восточных и юго-восточных областях, днем и в Одесской области, 11 мая местами на Западе и Северо-Востоке страны небольшие кратковременные дожди. На остальных территориях без осадков.

Заметим, что ветер будет преимущественно северо-восточный. Порывы достигнут 5 – 10 метров в секунду.

Температура 10 – 11 мая ночью 1 – 8 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, ночью (среди – 24 Канал) в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки и в воздухе 0 – 3 градуса. Температура днем 10 – 17 тепла, в Закарпатье до +20 градусов. 12 мая в Украине ночью 3 – 8 тепла, днем 15 – 20,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавим, вероятно, уже в эту пятницу заморозки не будут донимать. Кстати, раньше синоптик Наталья Птуха рассказала, когда наконец-то пригреет до +25 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 12 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

О долгожданном потеплении и первых прогнозах на июнь уже в скором времени читайте на 24 Канале.