Рекордная жара: в Греции прогнозируют чуть ли не до +50 градусов

Сильная жара накрыла страны Юго-Восточной Европы. Уже неделю такая погода и в Греции, а в некоторых районах прогнозируют температуру воздуха до +47 градусов Цельсия. Такая погода войдет в десятку самых жарких за последние 35 лет.

Где ожидать жару

Рекордные показатели будут на севере Греции – в низменностях Фессалии. Стоит заметить, что этот регион был самым жарким и в 2020 году.

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Также большая жара будет в столичном регионе страны – Аттике.

Ситуация с лесными пожарами может ухудшиться

. Также высокую температуру воздуха прогнозируют в южной части Болгарии и на западе Турции.

Директор по исследованиям в Афинской обсерватории Костас Лагувардос заверил, что такая жара войдет в десятку сильнейших за последние 35 лет. В то же время есть и опасность, ведь жара может спровоцировать еще более мощные лесные пожары.

Лесные пожары в Греции: коротко

Огонь вспыхнул 31 июля вблизи города Патрас. Он расположен к западу от Афин.

Пламя распространялось очень быстро, ведь был сильный ветер.

Уже через несколько часов пожар добрался до прибрежных регионов.

К слову, лесные пожары охватили также Турцию. Там ситуация значительно масштабнее. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали, а также зафиксировали погибших.