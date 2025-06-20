Будет ли в июле аномальная жара: метеоролог сделала прогноз на месяц

По предварительным расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине может быть теплым. Средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

Какой может быть погода в июле 2025 года, – рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Погода на июль

В начале лета метеоролог рассказывала, что июль и август в Украине ожидаются теплее климатической нормы. Подчеркнула, что второй месяц весны обычно самый жаркий, и этот год, кажется, не будет исключением.

Вера Балабух отметила, что, как правило, именно для июля в Украине характерна довольно высокая активность конвективных явлений. Речь идет о грозах, шквалы, ливни и град.

Кстати, в августе средняя месячная температура ожидается также выше нормы на. 1 – 2 градуса. Впрочем, возможен дефицит осадков.

Но относительно осадков есть достаточно большая неопределенность. Потому что разные модели дают разные варианты развития событий,

– подчеркнула метеоролог.

Эксперт объяснила, что по одним данным дефицит осадков возможен в южных и юго-восточных областях, а по другим – только на юге.