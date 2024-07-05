Температура снова упадет: будет ли резкое похолодание в июле

Второй месяц лета в Украине начался с аномальной жары. Кое-где даже ожидается +39 градусов. Впрочем, такая высокая температура надолго не задержится.

Вскоре в Украине снова похолодает. Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, когда именно.

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Будет ли сильное похолодание в июле

Эксперт писал, что центральный месяц лета начнется с аномальной жары, что охватит большую часть территории Украины. В первые декаде температурные максимумы могут достичь +34 – +39 градусов.

Кибальчич заметил, и если в западных и северных регионах жаркая погода надолго не задержится, центральные, южные и восточные будут под жарким солнцем в течение ближайшей недели, а то и дольше.

В течение второй и третьей декады июля температурный фон немного снизится, благодаря ослаблению блокирующего антициклона и некоторой активизации синоптических процессов с запада. Однако все еще среднесуточные показатели температуры будут превышать климатическую норму,

– спрогнозировал синоптик.

Также рассказал, что во второй и третьей декаде осадки будут выпадать пятнисто и неравномерно. Впрочем, суммарное количество за июль окажется выше нормы в западных регионах, около нормы в северной и центральной части, а также ниже нормы на Юге и Востоке.

"Учитывая прогнозируемые особенности атмосферной циркуляции, ожидаемые показатели среднемесячной температуры воздуха в Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2 – 3,5 градуса, с максимальными отклонениями в южных и восточных регионах", – отметил Кибальчич.

Добавил, что в западных и северных областях средняя температура за июль составит около +21 – +23 градусов, в Карпатском регионе +17 – +19. А в центральных, южных и восточных +24 – +27, что может быть на уровне рекордных показателей для отдельных пунктов.