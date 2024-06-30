Возможны ли в июле заморозки, где будет жарче всего, а где – больше всего лить: погода на месяц

В этом году июль в Украине начнется с аномальной жары. Ожидается, что температура может достичь +39 градусов. Есть риск засухи. Впрочем, в части областей осадков будет больше нормы.

Синоптик Игорь Кибальчич детальной рассказал, какой будет погода во второй месяц лета. Также сказал, когда ждать похолодания.

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Прогноз погоды на июль

Июль – самый теплый месяц года. Абсолютные максимумы достигали в отдельные годы +36 – +41 градуса, особенно в восточных и южных областях Украины.

Также наблюдаются мощные грозовые процессы, которые сопровождаются выпадением локальных, но сильных ливней, порой с градом и шквалистым усилением ветра.

Июль – это единственный месяц года, когда ни разу не фиксировались заморозки в любой точке Украины (за исключением высокогорья Карпат) за весь период метеорологических наблюдений,

– отметил Игорь Кибальчич.

Эксперт отметил, что в этом году июль начнется с аномальной жары, которая охватит большую часть территории нашего государства. Максимальные дневные показатели в первой декаде могут достичь даже +34 – +39 градусов.

"Если в западных и северных регионах жаркая погода не задержится надолго, то вот центральные, южные и восточные области будут находиться под палящим солнцем и при отсутствии дождей в течение ближайшей недели, а то и даже дольше", – спрогнозировал синоптик.

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Также отметил, что западные области Украины будут находиться в более комфортной и менее жаркой воздушной массе с большим количеством дождей, благодаря более динамичным процессам в атмосфере и преобладанию циклонической деятельности.

В течение второй и третьей декады июля температура в Украине несколько снизится. Впрочем, среднесуточные показатели все равно будут превышать климатическую норму.

Осадки во второй и третьей декаде месяца распределятся пятнисто и неравномерно по территории, но их суммарное количество за июль окажется выше нормы в западных регионах, около нормы в северной части и центре страны, а также ниже нормы на Юге и Востоке. В отдельные дни грозовые ливни будут сопровождаться шквалами до 17 – 23 метров в секунду и градом,

– написал синоптик.

Добавил, учитывая прогнозируемые особенности атмосферной циркуляции, ожидаемые показатели среднемесячной температуры воздуха в Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2,0 – 3,5 градуса с максимальными отклонениями в южных и восточных регионах.

В западных и северных средняя температура за июль составит около +21 – +23 градуса, в Карпатском регионе +17 – +19. Между тем в центральных, южных и восточных областях +24 – +27, что может быть на уровне рекордных показателей для отдельных пунктов.

Количество осадков в западных регионах может достичь в течение месяца 130 – 180% от нормы, в северных около нормы, в южных и восточных областях ориентировочно 50 – 70% от месячной нормы,

– отметил Кибальчич.

В связи с ожидаемым дефицитом дождей, в течение месяца на большей части Левобережья ожидаются благоприятные условия для почвенной засухи и высокий уровень пожарной опасности в лесных районах.