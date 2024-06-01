Какая будет погода в июне: прогноз на месяц

Лето уже на пороге. Ожидается, что оно будет теплым. Кстати, вскоре в части областей пригреет до + 32 градусов.

Будет ли сильная жара в начале лета, какой погоды ждать в июне, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Кстати Аномальная жара: будет ли это лето теплее предыдущих

Какая будет погода в июне

"Пока нет расчетов о значительной жаре в июне. Даже для первой декады июня, также мы не наблюдаем каких-то очень высоких значений температур", – отметила Наталья Птуха.

Добавила, что, в целом, по прогнозам специалистов, средняя месячная температура в июне ожидается в пределах 19 – 23 градусов. В горных районах традиционно ниже, в частности, 16 – 19.

Это на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы, но это не критично. Надеемся, что такой (значительной – 24 Канал) жары все же не будет. Хотя, конечно, несколько дней с высокими значениями температуры абсолютно не исключены,

– подчеркнула синоптик.

Объяснила, что учитывая глобальные климатические изменения, тенденция сохраняется, что в этот период в наших широтах все чаще преобладают максимумы температурные дневные довольно высокие.

Кстати, если говорить о климатических характеристиках, то, что когда-то было зафиксировано, то максимум был и 32 – 38,5 градуса, а в Одесской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях местами даже 39 – 39,8 градуса.

По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков в июне ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171. Это в пределах нормы.

Обратите внимание Будет лить и на следующей неделе: как долго еще будут дожди и грозы

Где уже вскоре пригреет до +32

Также Наталья Птуха рассказала, что до 32 градусов тепла ожидается на Востоке и в Крыму уже 31 мая и 1 июня.

Кроме того, в первый день лета такая температура вероятна в большинстве южных и центральных областей.

Между тем на остальной территории Украины 31 мая 21 – 26 градусов, 1 июня 24 – 29.

Уже скоро на сайтевыйдут эксклюзивные интервью о погоде на лето в Украине.