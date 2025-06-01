Будет ли в июне сильная жара, много дождей с грозами: погода на месяц

Первый месяц лета в Украине будет теплым. Температура воздуха может превысить климатическую норму. Без дождей не обойдется.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на июнь

Ожидается, что июнь 2025 года в Украине будет немного теплее климатической нормы. Впрочем, буквально на 1,5 – 2 градуса. Наталья Птуха отметила, что это немного.

Среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, количество осадков в июне будет в пределах нормы, где-то 80 – 120% от нормы. Синоптик объяснила, что для равнинной территории нашего государства это составляет 45 – 82 миллиметра, а в Карпатах и местами на Прикарпатье – 103 – 152 миллиметра.

Наталья Птуха также отметила, что для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков.

"Конечно, где-то может быть выше, где-то – немножко ниже. Но в среднем по Украине ожидаем около нормы", – сказала синоптик.

Кстати, по статистическим данным, самыми жаркими месяцами в Украине являются июль и август, не июнь. Однако, исключения, конечно, бывают, тем более в условиях изменения климата, подчеркнула Птуха.

Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений, достигал +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса. В Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.

Абсолютный минимум +1 – +9 градусов, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях, а также в горных районах местами 0,3 – -3,4, на высокогорье Карпат до -5 градусов.

Наталья Птуха также отметила, что резкое изменение погоды в ближайшие дни не ожидается. Жары +30 градусов еще не будет. Разве что, может, где-то по Юго-Востоку, но достаточно локально.