Дожди и грозы в Украине: будет ли много осадков в июне

В первый месяц лета в Украине становятся более активными грозовые процессы. Чаще наблюдаются град и шквалы.

Но будет ли много дождей в июне, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Будут ли в Украине снова заморозки

Погода на июнь: дожди в Украине

Ожидается, что количество осадков в июне в Украине будет в пределах нормы, – где-то от 80 до 120% от нормы, отметила Наталья Птуха. Добавила, что для равнинной территории это составляет 45 – 82 миллиметра, а в Карпатах и местами на Прикарпатье – 103 – 152 миллиметра.

Для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков. Конечно, где-то может быть выше, где-то – немножко ниже. Но в среднем по Украине ожидаем около нормы,

– подчеркнула синоптик.

Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в июне будет немного выше климатической нормы. Впрочем, не намного, – буквально 1,5 – 2 градуса.

Наталья Птуха рассказала, что среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.

Какой будет погода в ближайшие дни