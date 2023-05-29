Лето начнется дождем: какую погоду ждать украинцам в первую неделю июня

Уже через несколько дней наступит лето. Ожидается, что средняя месячная температура в июне будет несколько выше нормы. Однако в начале значительной жары еще не прогнозируют. И начнется первый месяц лета, вероятно, с дождей.

Прогноз погоды на первую летнюю неделю сделал синоптик Игорь Кибальчич. Какую же погоду ждать в начале июня, информирует 24 Канал.

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Какая будет погода в первые дни лета

По словам синоптик, в четверг, 1 июня, грозовые дожди накроют север Левобережья Украины. На остальных территориях преимущественно без осадков. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18..+23.

В пятницу в основном без осадков. Однако на Западе днем местами пройдут небольшие дожди в сопровождении гроз. Ночью воздух прогреется до +10…+15 градусов, днем +21…+26.

В субботу 3 июня дожди ожидаются в западных областях, днем также в северных и центральных регионах. Возможны грозы и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16, днем +22…+27 градусов,

– отметил Кибальчич.

Также в воскресенье, 4 мая, в западных областях предположительно пройдут грозовые дожди. Ночью +8…+13, на юге +12…+17; днем в Украине +22...+27 градусов.

Прогноз от Укргидрометцентра

Отметим, что, согласно картам на сайте Укргидрометцентра, 1 июня дожди могут быть на всей территории Украины. Однако, в основном, без существенных осадков.

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Прогноз погоды на 1 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавим, ожидается, что в июне этого года температура будет несколько выше нормы. В частности, в Укргидрометцентре отметили, что предполагается 18 – 23 градуса тепла, в горах 15 – 19. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Также синоптики рассказали, что количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров. Однако в Карпатах и на Прикарпатье больше, в частности, 117 – 171 миллиметр. Впрочем, это тоже в пределах нормы.