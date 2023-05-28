Еще вчера, 27 мая, температура воздуха в темное время суток по Украине колебалась в пределах 11 – 16 градусов. Впрочем, на эту ночь синоптики кое-где прогнозировали лишь +5..+8. Об этом сообщает 24 Канал.

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В части областей еще возможно похолодание

В Укргидрометцентре отметили, что в воскресенье ночью температура в северных и западных областях будет достигать 6 – 11 градусов. Впрочем, согласно карте, во Львове вообще могло быть +5.

Прогноз погоды на 28 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Днем на Западе и Севере +18...23 градуса. На остальной территории ночью +11..+16, днем +21...+26.

Также в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях возможны кратковременные дожди, местами грозы. В других регионах – без существенных осадков.

Заметим, что согласно карте на сайте Укргидрометцентра, днем 30 мая в части западных областей температура воздуха будет достигать, вероятно, лишь +16...+18. Пока такие показатели прогнозируют на Закарпатье и Прикарпатье.

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Прогноз погоды на 30 мая / Скриншот из Укргидрометцентра