Ударят ли в январе сильные морозы

Начало недели в Украине было довольно прохладным. Кое-где ночью ударили морозы до -14 градусов. Впрочем, уже вскоре температура воздуха снова возрастет.

Но ждать ли больших морозов в январе, – сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху в интервью NV.

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Сильные морозы в январе будут, или нет

В начале недели ночью температура воздуха была в диапазоне -2 – -8 градусов. Однако 14 и 15 января на Прикарпатье и Закарпатье -8 – -14 градусов.

Впрочем, по прогнозу Укргидрометцентра, уже 16 января этот мороз отступит, и в Украине ночью будет в пределах +1 – -5 градусов.

Кстати, синоптик отметила, что практически всю неделю дневная температура будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов.

Достаточно спокойная неделя будет, резких перепадов не ожидаем. Но сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей. Если в начале недели это ближе к -3 градусам, то в конце все чаще будет до +3 градусов,

– рассказала Наталья Птуха.

Также в Укргидрометцентре прогнозируют, что уже с 20 января снова будет потепление.

Интересно, что примерно так будет продолжаться и дальше эта зима, – температура преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов, отметила синоптик.

Заметим, накануне Наталья Птуха рассказала, что морозы до -20 градусов в Украине пока не ожидаются.