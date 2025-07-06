Дефицит осадков: в каких областях будет мало дождей в июле

По прогнозу синоптиков, июль в Украине будет теплее нормы. В то же время возможен дефицит осадков.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В июле возможен дефицит осадков

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков в июле ожидается в пределах 25 – 73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 79% от нее.

Наталья Птуха объяснила, что дефицит осадков ожидается из-за того, что могут доминировать процессы с высоким атмосферным давлением. Сейчас это чередование идет.

Наибольший дефицит осадков может быть по некоторым южным, юго-восточным регионам. А остальные области, надеемся, будут близки к норме, или немножечко ниже также. Летом это стандартная ситуация чаще всего,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

К слову, в июле среднемесячная температура ожидается на 2 – 2,5 градуса выше климатической нормы. Синоптик отметила, что первая декада точно уже как раз таки с высоким температурным фоном.

"Поэтому, скорее всего, этот прогноз будет оправдываться. В дальнейшем определенные колебания возможны, но пока они такие некритичные", – подчеркнула Наталья Птуха.

Абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха составил +2 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов. А на высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.

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