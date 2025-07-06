Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Чи буде сильна спека +40 градусів і більше вже найближчими днями

У липні можливий дефіцит опадів

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів у липні очікується в межах 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 79% від неї.

Наталія Птуха пояснила, що дефіцит опадів очікується через те, що можуть домінувати процеси з високим атмосферним тиском. Зараз це чергування йде.

Найбільший дефіцит опадів може бути по деяких південних, південно-східних регіонах. А решта областей, сподіваємося, будуть близькі до норми, або трошечки нижчими також. Влітку це стандартна ситуація найчастіше,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

До слова, у липні середньомісячна температура очікується на 2 – 2,5 градуса вищою від кліматичної норми. Синоптикиня зауважила, що перша декада точно вже якраз-таки з високим температурним фоном.

"Тому, скоріш за все, цей прогноз буде справджуватися. Надалі певні коливання можливі, але поки що вони такі некритичні", – підкреслила Наталія Птуха.

Абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму місцями +10 – +13 градусів. А на високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.

Прогноз погоди на 7 – 9 липня в Україні