Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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У липні можливий дефіцит опадів
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів у липні очікується в межах 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 79% від неї.
Наталія Птуха пояснила, що дефіцит опадів очікується через те, що можуть домінувати процеси з високим атмосферним тиском. Зараз це чергування йде.
Найбільший дефіцит опадів може бути по деяких південних, південно-східних регіонах. А решта областей, сподіваємося, будуть близькі до норми, або трошечки нижчими також. Влітку це стандартна ситуація найчастіше,
– наголосила представниця Укргідрометцентру.
До слова, у липні середньомісячна температура очікується на 2 – 2,5 градуса вищою від кліматичної норми. Синоптикиня зауважила, що перша декада точно вже якраз-таки з високим температурним фоном.
"Тому, скоріш за все, цей прогноз буде справджуватися. Надалі певні коливання можливі, але поки що вони такі некритичні", – підкреслила Наталія Птуха.
Абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.
Абсолютний мінімум температури повітря становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму місцями +10 – +13 градусів. А на високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.
Прогноз погоди на 7 – 9 липня в Україні
У найближчі три доби без опадів, тільки в західних, Житомирській, Вінницькій, 8 липня й у більшості північних областей пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.
Температура вночі +16 – +23 градуси, удень +30 – +34 градуси, місцями сильна спека +35 – +38 градусів.
Протягом 8 – 9 липня у західних областях очікується послаблення спеки до +23 – +29 градусів.