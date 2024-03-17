Где будет значительное похолодание, дождь, умеренный снег: прогноз погоды на 18 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 18 марта, будет облачной и в части областей довольно-таки прохладной. Без снега и мороза не обойдется.
Чего ждать в первый день недели, в каких областях снова пройдут осадки, где будет умеренный снег, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украину снова возвращается снег, синоптики прогнозируют морозы: где будут осадки
Какая будет погода в понедельник
В понедельник будет облачно. На Западе ожидается небольшой мокрый снег. Как ночью, так и днем будет прохладно. В частности, от 2 тепла до 3 мороза и 0 – 5 тепла соответственно.
В Карпатах умеренный снег. Температура ночью 1 –6 мороза, днем около 0,
– отметили в Укргидрометцентре.
На остальной территории Украины пройдет дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом. ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 2 – 7 тепла.
Тем временем в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях 7 – 12 градусов тепла.
Кстати, на дорогах западных областей местами гололедица. В юго-восточной части ночью и утром местами туман. Ветер в Украине северо-западный, на Левобережье южный, 5 – 10 метров в секунду.
Обратите внимание "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам
Советуем прочитать Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон
Какой будет температура в крупных городах
- Киев – +3...+5
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +1...+3
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Винница – +3...+5
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +10...+12
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +10...+12
- Харьков – +8...+10