Где будет значительное похолодание, дождь, умеренный снег: прогноз погоды на 18 марта

Погода в понедельник, 18 марта, будет облачной и в части областей довольно-таки прохладной. Без снега и мороза не обойдется.

Чего ждать в первый день недели, в каких областях снова пройдут осадки, где будет умеренный снег, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в понедельник

В понедельник будет облачно. На Западе ожидается небольшой мокрый снег. Как ночью, так и днем будет прохладно. В частности, от 2 тепла до 3 мороза и 0 – 5 тепла соответственно.

В Карпатах умеренный снег. Температура ночью 1 –6 мороза, днем около 0,

– отметили в Укргидрометцентре.

На остальной территории Украины пройдет дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом. ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 2 – 7 тепла.

Тем временем в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях 7 – 12 градусов тепла.

Кстати, на дорогах западных областей местами гололедица. В юго-восточной части ночью и утром местами туман. Ветер в Украине северо-западный, на Левобережье южный, 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 18 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какой будет температура в крупных городах