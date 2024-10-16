Где будут дожди в ближайшие дни, а в каких областях – сильные заморозки
16 октября 2024, 20:00Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасности. Сильные заморозки ожидаются в ряде областей. Тем временем в других пройдут дожди.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. В областях, где будут заморозки, объявлен II уровень опасности.
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Сильные заморозки
Так, ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18 – 19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных ожидаются сильные заморозки
0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый),
– предупредили синоптики.
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Где будут заморозки / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на трое суток: где будут дожди
- В Укргидрометцентре также обнародовали детальный прогноз на трое суток, в частности, 17 – 19 октября.
- Синоптики отметили, что на Юге, Востоке и в Днепропетровской области местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
- Ночью и утром на Западе местами туман.
- Ветер северо-восточный, на Западе юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
- Днем в Украине +7 – +12 градусов, на Закарпатье до +16.