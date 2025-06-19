Где снова будут дожди, грозы и шквалы: когда прекратятся осадки

В ближайшие дни в части областей Украины снова ожидаются дожди и грозы. Также кое-где усилится ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Аномальная жара или прохлада и много дождей: какой будет погода в Украине в августе

Дожди и грозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что 20 июня ночью на Юге, Северо-Востоке и в Карпатах, днем на Севере и Востоке, в субботу в Украине, кроме Запада, будут идти небольшие кратковременные дожди.

Уже в воскресенье, 22 июня, без осадков. Только в северных областях днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

В Укргидрометцентре также предупредили, что в пятницу в большинстве западных, северных и центральных областей будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Ранее синоптики прогнозировали, что ожидаемое месячное количество осадков в июне 45 – 82 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103–152 миллиметра. Это в пределах нормы (80 – 120%).



К слову, в июне становятся более активными грозовые процессы. Чаще наблюдаются град и шквалы.