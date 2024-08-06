В части областей пройдут дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 7 августа

6 августа 2024, 16:03
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Источник:

Укргидрометцентр

В среду, 7 августа, в Украине прогнозируют переменную облачность. В то же время в части областей пройдут дожди и грозы.

Поэтому для жителей некоторых областей советуем запастись зонтиками. В частности, местами будет фиксироваться небольшое повышение температурных показателей по сравнению с предыдущими днями.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра в Украине завтра, 7 августа, будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами будут кратковременный дождь и грозы.

Днем в Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей, местами также будет наблюдаться аналогичная ситуация. В то же время ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 13 – 18 градусов, на юге страны 17 – 22 градуса, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 22 – 27 градуса, на остальной территории 26 – 31 градуса; в Карпатах ночью 8 – 13 градуса, днем 17 – 22 градуса,
– уверяют синоптики.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +23...+25
  • Винница +23...+25
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +28...+30
  • Херсон +28..+30
  • Симферополь +28..+30
  • Кропивницкий +23...+25
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +27...+29
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +27...+29


Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Маргарита Волошина