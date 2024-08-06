Опять дожди и грозы: как долго еще будут осадки в Украине
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в части Украины снова пройдут дожди и грозы. Так, в среду, 7 августа, осадки ожидаются в большинстве областей.
Где и как долго они будут и когда прекратятся, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.
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В каких областях прогнозируют дожди и грозы
В Укргидрометцентре отметили, что ночью 7 августа в большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме западных, Донецкой и Луганской областей, местами кратковременный дождь и гроза.
Температура ночью +13 – +18 градусов, на Юге +17 – +22. Днем +22 – +27. Впрочем, в южных, восточных областях и на Днепропетровщине +26 – +31 градус.
Далее, 8 августа, вероятно, преимущественно без осадков. Впрочем, в пятницу, 9 августа, на Западе, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях снова кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории Украины без осадков.
Температура ночью +13 – +19 градусов, днем +21 – +28. Только в южной части +16 – +21 и +27 – +32 градуса.
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Где будут дожди и грозы 7 – 9 августа / Скриншот с Укргидрометцентра
В ближайшие трое суток ветер северо-западный и западный, 3 – 10 метров в секунду.
Заметим, что по прогнозу на картах, в большинстве областей будет лить и 10 августа. Впрочем, уже на 11 число дожди и грозы в Украине не ожидаются.
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Погода на август
- Ранее в Укргидрометцентре писали, что в августе средняя месячная температура воздуха предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116 миллиметров, что в пределах нормы.