Какие области Украины снова накроют дожди, где будет идти снег

Осень берет свое. В Украине ухудшилась погода. Температура воздуха становится все ниже. Кроме того, снова идут дожди, а в части областей будет снег.

Какой погоды ожидать в ближайшие дни, где будет дождь, в каких регионах пройдет снег, рассказали в Укргидрометцентр, передает 24 Канал.

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В каких областях будут осадки

Одевайтесь теплее, потому что на улице будет холодно. Так, по прогнозу синоптиков, 17 – 18 ноября ночью уже от +3 до -2 градусов.

Холодно будет и днем. В частности, всего 0 – 5 градусов. Теплее только на Юге и Закарпатье. Там еще возможно до +9 градусов.

17 ноября в западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег, днем на Западе страны умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

– отметили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 17 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Также синоптики добавили, что по выходным в южных и восточных областях ожидается усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. 19 ноября в юго-восточных регионах и в Крыму кое-где до 25 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра