В Киеве – ливень: подтоплены многие улицы и станция метро "Лукьяновская"
- В Киеве из-за сильного ливня подтопило несколько районов, включая станцию метро "Лукьяновская".
- На 28 июля в Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений.
- Местным жителям рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев.
В понедельник, 28 июля, Киев накрыла непогода. Из-за сильного ливня сразу в нескольких районах столицы подтопило улицы, вода добралась также до станции метро "Лукьяновская".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.
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Какие последствия непогоды в Киеве?
Ливень в Киеве привел к значительным подтоплениям в разных районах столицы. Из-за обильных осадков на дорогах образовались настоящие реки, а движение общественного и частного транспорта осложнилось.
Местные жители в социальных сетях активно делятся последствиями ливня в Киеве.
В столице подтопило дороги: смотрите видео
Непогода затронула и столичный метрополитен. На станции "Лукьяновская" из-за попадания воды образовались лужи.
Что происходит в киевском метро: смотрите видео
Напомним, на территории Киевской области на 28 июля объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. В регионе до конца суток прогнозируется значительный дождь, гроза, местами град и шквалы.
В КГГА местных жителей призвали во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.