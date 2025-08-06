В Киеве начался сильный ливень с грозой. Кое-где падает также довольно крупный град.

Есть в частности информация о сожженных подекдами деревьях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Что известно о непогоде в Киеве?

В Киеве начался сильный дождь с грозой. Синоптики ранее предупреждали о надвигающейся непогоде.

Специалисты рекомендуют пока избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

В городе также усиливаются порывы ветра. Сообщается, что уже есть случаи поваленных деревьев.

В то же время в Киевской области недалеко от столицы пошел обильный град. Пока его в Киеве не наблюдают.

Некоторые улицы столицы уже затапливает вода. Местные сообщают, что вода иногда затекает в магазины. На видео также видно, что на некоторых локациях вода поднялась почти до высоты колеса автомобиля.

Вода затекает в магазин в Киеве: смотрите видео



Непогода в Киеве / Фото Ирины Выхрущ (24 Канал)

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