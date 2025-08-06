Киев снова плывет: столицу накрыл сильный дождь и град, очевидцы публикуют фото и видео непогоды
- В Киеве начался сильный ливень с грозой, кое-где идет крупный град, есть случаи поваленных деревьев.
- Синоптики предупреждали о непогоде, специалисты советуют избегать пребывания вблизи опасных объектов; некоторые улицы затоплены, вода затекает в магазины.
В Киеве начался сильный ливень с грозой. Кое-где падает также довольно крупный град.
Есть в частности информация о сожженных подекдами деревьях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Смотрите также В каких областях будут идти дожди на этой неделе: будут ли сильные ливни и когда прекратятся осадки
Что известно о непогоде в Киеве?
В Киеве начался сильный дождь с грозой. Синоптики ранее предупреждали о надвигающейся непогоде.
Специалисты рекомендуют пока избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
В городе также усиливаются порывы ветра. Сообщается, что уже есть случаи поваленных деревьев.
В то же время в Киевской области недалеко от столицы пошел обильный град. Пока его в Киеве не наблюдают.
Некоторые улицы столицы уже затапливает вода. Местные сообщают, что вода иногда затекает в магазины. На видео также видно, что на некоторых локациях вода поднялась почти до высоты колеса автомобиля.
Вода затекает в магазин в Киеве: смотрите видео
Непогода в Киеве / Фото Ирины Выхрущ (24 Канал)
Улицы Киева затапливает: смотрите видео
Киев подтапливает из-за сильного дождя: смотрите видео
Улицы Киева затапливает: смотрите видео
В Киеве ударяют молнии: смотрите видео Ирины Выхрущ (24 Канал)