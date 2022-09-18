Киев накроет непогода: чего ждать в столице и области
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают о непогоде в Киеве и области 18 сентября. Столицу охватит ливень и сильный ветер.
Да, днем может быть значительный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Важно По всей Украине – дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Какую погоду ждать в Киеве
Предупредили также об 1 уровне опасности – желтом. Синоптики прогнозируют +15...+17 градусов. Дождь будет идти днем и ночью.
Заметим, что уже с понедельника 19 сентября в Киеве будет светить солнце. Погода немного прояснится, хотя 20 сентября, по прогнозу, снова дожди.
В других регионах тоже пасмурно
В целом, прохладная и дождливая погода в воскресенье 18 сентября накроет почти все области Украины. Самое холодное – на Западе. Температура воздуха там не будет подниматься выше +14 градусов.
Теплее – на Юге и Востоке. Обещают +25...+28. Осадки тоже будут, хоть и менее обильные.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильном похолодании в воскресенье. Она объясняла, что будут значительные скачки атмосферного давления. Дело в том, что ожидается визит циклона.
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