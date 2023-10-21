Киев с утра накрыл густой туман: появились удивительные кадры
Утром 21 октября Киев и область накрыл густой туман. Поэтому на дорогах нужно быть осторожными, потому что видимость очень плохая.
В то же время температура воздуха в столице сегодня будет благоприятной. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Киев накрыл густой туман
21 октября в столице и регионе прогнозируют переменную облачность. Днем осадки не ожидаются. По данным синоптиков, по области ночью и утром местами туман, а ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
На обнародованных кадрах видно, как над столицей разливался молочный туман. Видимость на дорогах сейчас очень плохая, поэтому водителям и пешеходам нужно быть осмотрительными.
Туман в столице / фото 24 Канала
Киев окутал туман 21 октября: смотрите видео
Температура воздуха в Киевской области будет ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса, на севере области +11...+13 градусов. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов.
Что сейчас происходит в столице / фото из соцсетей
Киев в тумане / фото из соцсетей
Волшебное утро в Киеве / фото из соцсетей