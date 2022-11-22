В Киеве разгулялась непогода: повалило более сотни деревьев

21 и 22 ноября Киев атаковала непогода. В результате этого в столице повалило много деревьев.

Почти полсотни поваленных деревьев и веток уже убрали спасатели. Городские службы продолжают работу.

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Что непогода натворила в столице

В течение 21 – 22 ноября коммунальная аварийно-спасательная служба совершила 18 выездов на уборку деревьев, поваленных непогодой, еще более 30 – убрали "зеленстроевцы".

Всего в результате ледяного дождя в столице сломано 120 деревьев и еще около 100 повреждено.

В КГГА отметили, что больше поврежденных деревьев обнаружили на зеленых зонах Шевченковского района: 16 поваленных и 48 поврежденных.

В Киев пришла непогода / фото КГГА

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Спасатели призывают жителей быть осторожными, а водителей просят не парковать авто в неположенных местах, а также под деревьями.

Киев двое с половиной суток чистили от снега

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон "Киевской службы спасения": 044-430-37-13.

Ночью и утром 21 ноября улицы чистили и обрабатывали противогололедными средствами. Также были задействованы 147 работников в составе 26 бригад по ручной уборке, которые очищали остановки общественного транспорта, узкие тротуары и лестницы.

Также снег убирали почти 2 600 работников и было задействовано более 30 единиц техники управляющих компаний.

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