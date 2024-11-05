В Киеве отметили приход первых морозов этой осени, что стало сигналом о завершении безморозного периода, который длился 198 дней. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
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Что известно о первом морозе этой осенью
По их данным, температура воздуха в столице 5 ноября упала до -2,1°С, что свидетельствует об изменениях в погодных условиях.
Обратите внимание! Безморозный период длился с 21 апреля, тогда как средняя дата, когда обычно отмечается первый мороз, приходится на 21 октября.
Климатологи отмечают, что самый короткий безморозный период в Киеве фиксировали в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, тогда как рекорд по продолжительности безморозной погоды составил 232 дня, зафиксирован в 2023 году.
Согласно метеорологическим данным, официальное начало зимы будет объявлено, когда средняя суточная температура стабильно опустится ниже нуля. В Киеве этот переход обычно происходит около 29 ноября.
Прогноз погоды на 5 ноября
- Сегодня в Украине ожидается облачная погода без осадков, с небольшим мокрым снегом в восточных областях ночью.
- Температура ночью будет колебаться от -5 до 0 градусов, днем поднимется до +8 градусов.
- В Киеве ночная температура будет от -1 до -3 градусов, а дневная – от +5 до +7 градусов.