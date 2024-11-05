У Києві відзначили прихід перших морозів цієї осені, що стало сигналом про завершення безморозного періоду, який тривав 198 днів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

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Що відомо про перший мороз цієї осені

За їх даними, температура повітря в столиці 5 листопада впала до -2,1°С, що свідчить про зміни в погодних умовах.

Зверніть увагу! Безморозний період тривав з 21 квітня, тоді як середня дата, коли зазвичай відзначається перший мороз, припадає на 21 жовтня.

Кліматологи зазначають, що найкоротший безморозний період у Києві фіксували у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, тоді як рекорд за тривалістю безморозної погоди становив 232 дні, зафіксований у 2023 році.

Згідно з метеорологічними даними, офіційний початок зими буде оголошено, коли середня добова температура стабільно опуститься нижче нуля. У Києві цей перехід зазвичай відбувається близько 29 листопада.

Прогноз погоди на 5 листопада