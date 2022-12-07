Киев засыпает снегом: без надобности не выезжайте на улицы города

7 декабря в Киев пришла настоящая зима. Город засыпало снегом, поэтому коммунальщики уже активно работают.

На улицы столицы уже вывели 167 единиц коммунальной спецтехники. Снег убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков.

Обратите внимание +15 градусов и солнце: где в Украине вообще не будет морозов в декабре

Что происходит на улицах Киева

Коммунальщики обрабатывают противогололедными средствами остановки общественного транспорта, дороги, тротуары и велодорожки. Киевлян призывают быть сознательными и не мешать работе спецтехники.

Также рекомендуют без надобности не выезжать на улицы Киева и не парковать автомобили по обе стороны дорог и улиц.

В Киевской областной государственной администрации сообщили, что на дорогах области работает 118 единиц техники, а также производится обработка покрытия дорог противогололедной смесью и очистка автодорог от снега.

В общей сложности использовано 598 тонн песчано-соляной смеси;

К работам привлечены 179 работников.

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными. Водители, соблюдайте безопасную дистанцию,

– отметили в администрации.

В Украину придет аномальное потепление

Напомним, что синоптики обещают в Украине аномальное потепление в ближайшее время. Температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы. Такая аномалия накроет Украину в выходные, 10 – 11 декабря.