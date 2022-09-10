В Киеве предупредили о непогоде: следует держаться подальше от деревьев и рекламных щитов

В Киеве 11 сентября будет бушевать непогода. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дождь и сильный ветер.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Киевлян призывали быть осторожными и учитывать прогноз погоды.

Тема В Украине – сильные дожди: прогноз погоды на 11 сентября

В Киеве бушует непогода

Около 22:00 10 сентября в КГГА сообщили, что в ближайшее время и в следующий день в Киеве ожидают порывы ветра. Кроме того, в столице прогнозируют ливень. Так что в КГГА рассказали, что делать во время непогоды:

На улице во время сильного ветра следует находиться подальше от рекламных щитов, линий электропередач или деревьев.

Также не стоит парковать рядом с ними машины.

Кроме того, в доме важно плотно закрыть все окна, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. ️

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру (044) 272-40-18.

В свою очередь, в случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обратиться в диспетчерскую службу УК "Киевавтодор" по телефону (044) 284-74-19.

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