Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Киян закликали бути обережними та зважати на прогноз погоди.

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У Києві вируватиме негода

Майже о 22:00 10 вересня в КМДА повідомили, що в найближчу годину зі збереженням наступного дня в Києві очікують пориви вітру. Окрім цього, в столиці прогнозують зливу. Тож в КМДА розповіли, що робити під час негоди:

На вулиці під час сильного вітру слід перебувати якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі чи дерев.

Також не варто паркувати поруч з ними автівки.

Окрім цього, в будинку важливо щільно зачинити всі вікна, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. ️

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером (044) 272-40-18.

Своєю чергою, в разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах слід звернутися до диспетчерської служби КК "Київавтодор" за телефоном (044) 284-74-19.

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