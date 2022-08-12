Украинцев предостерегают о грозах и граде: где объявили штормовое предупреждение

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину ухудшение погодных условий значительно щекочет нервную систему каждого украинца. Ведь звуки грома раздаются как звуки взрывов.

Где в Украине объявили штормовое предупреждение

Поэтому украинцы постоянно сообщают об ухудшении погоды. Накануне Укргидрометцентр предупреждал, что будет дождь по всей территории Украины. Вообще, в украинских городах сегодня будет довольно прохладно, в некоторых из них будут и грозы с градом. Погодные условия будут не лучшими и завтра, 13 августа, где именно будут грозы, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Так, по информации ГСЧС, 13 августа в Украине кроме юго-восточной части грозы, а в отдельных районах град.

В Киеве и области завтра будут грозы – I уровень опасности, желтый.

Погода в городах Украины 12 августа

Погода в Украине в пятницу, 12 августа, будет дождливой и пасмурной. Грозы и ливни пройдут во всех областях.

Ужгород – +27...+29

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+30

Луганск – +31...+33

Харьков – +27...+29

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на 12 августа / Изображение Укргидрометцентра