На Киевщине снова ударят заморозки: синоптики назвали дату

Жителей Киевщины предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Снова ожидаются заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки на Киевщине

Так, ночью 8 мая на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.

Заморозки на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру

Заметим, заморозки ожидаются не только на Киевщине Так, ночью 8 мая в западных, кроме Закарпатской, и северных областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности (желтый).

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