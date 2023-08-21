Похолоданию быть: когда снизится температура и снова будет дождь в большинстве областей
Источник:Meteoprog.ua
Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине будет тепло, а иногда даже жарко. Правда, уже скоро температура снизится, а во многих областях снова пройдут дожди и грозы.
Осадки наиболее вероятны во второй половине недели, на выходных. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Это интересно Когда в Украине будут заморозки и выпадет первый снег
В Украине ожидается похолодание
По прогнозу синоптика, в начале недели еще сохранится жаркая погода. Впрочем, постепенно начиная с Запада и Севера в Украину снова начнет поступать свежая и прохладная воздушная масса скандинавского происхождения.
Поэтому со вторника температурный фон в Украине станет постепенно снижаться и уже во второй половине недели достигнет средних многолетних значений. Существенные осадки в течение недели маловероятны, однако ближе к выходным ожидается изменение синоптических условий и установление циклонической деятельности, благодаря чему возникнут условия для выпадения дождей, за исключением восточных и южных регионов,
– отметил Кибальчич.
Кстати говоря Без аномалий не обойдется: синоптики удивили прогнозом на осень 2023
Подробный прогноз на неделю
- В понедельник небольшие кратковременные дожди пройдут в северных, восточных областях, днем также на Полесье. Днем +28…+33 градуса, в южных и местных центральных областях +33…+38.
- Во вторник небольшие дожди, кое-где с грозами ожидаются на севере Левобережья. Ночью +16…+21, днем уже +25…+30. Однако в южных областях еще сохранится сильная жара до +37.
- В среду, 23 августа, в большинстве областей ожидается солнечная и сухая погода. Кратковременные грозовые дожди пройдут только днем в Карпатах и на Прикарпатье. Ночью только +12…+17, днем +25…+30. На Юге +17...+22 и +29...+34 соответственно.
- В День Независимости вероятно, будет без осадков. Лишь днем на севере Левобережья местами небольшие кратковременные дожди. Ночью также +12...+17, днем +27...+32, на Юге до +35.
- В пятницу, 25 августа, по всей территории нашего государства будет преобладать переменная облачность, без осадков. Днем ожидается ощутимое похолодание, в частности, температура снизится до +20...+25 градусов, на Юге еще будет +27...+32.
- В субботу на Правобережье в результате развития циклонической деятельности пройдут дожди с грозами, местами возможен град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Между тем, на Левобережье под влиянием поля повышенного давления осадков не ожидается. Днем в южных и западных областях +30…+35, на остальной территории +23…+28.
- В воскресенье, 27 августа, в большинстве областей ожидаются осадки и колебания температуры. Сухо будет только в южных и восточных регионах. Ночью уже +13…+18, днем +29…+34, в западных областях +20…+25 градусов.