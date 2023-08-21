Похолоданию быть: когда снизится температура и снова будет дождь в большинстве областей

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине будет тепло, а иногда даже жарко. Правда, уже скоро температура снизится, а во многих областях снова пройдут дожди и грозы.

Осадки наиболее вероятны во второй половине недели, на выходных. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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По прогнозу синоптика, в начале недели еще сохранится жаркая погода. Впрочем, постепенно начиная с Запада и Севера в Украину снова начнет поступать свежая и прохладная воздушная масса скандинавского происхождения.

Поэтому со вторника температурный фон в Украине станет постепенно снижаться и уже во второй половине недели достигнет средних многолетних значений. Существенные осадки в течение недели маловероятны, однако ближе к выходным ожидается изменение синоптических условий и установление циклонической деятельности, благодаря чему возникнут условия для выпадения дождей, за исключением восточных и южных регионов,

– отметил Кибальчич.

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