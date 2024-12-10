Морозы по всей Украине: когда будет похолодание

В Украине снова потепление. Ночью хоть и небольшие, но "плюсы". Днем кое-где даже до +15 градусов. Впрочем, надолго тепло не задержится.

Когда похолодает, и ждать ли больших морозов уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

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Морозы в Украине: когда похолодает

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток будет мокрый снег и дождь. На Юго-Востоке преимущественно дожди. Только днем 12 декабря в Украине, кроме Востока, без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

"Температура ночью и днем от -2 до +4 градусов, 10 – 11 декабря в южной части ночью 0 – +6, днем +4 – +11 градусов, 10 декабря в Крыму до +14 градусов", – отметили в Укргидрометцентре.

По ориентировочному прогнозу на картах, уже в пятницу, 13 декабря, таких температурных показателей не будет нигде. Так, днем максимум до +2 градусов в Одесской области.

В субботу, 14 декабря, морозы могут усилиться. Ночью уже ожидаются по всей Украине. До -8 градусов.

"Минусовая" температура, вероятно, будет преобладать и днем. Теплее всего на Юге и Западе, в частности, -1 – +1 градус. Тем в центральной части, на Севере и Востоке уже до -4 градусов. В Киеве ночью до -8, а днем до -5 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 10 – 14 декабря / Скриншоты из Укргидрометцентра