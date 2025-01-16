Большинство областей Украины накроет мокрый снег и дождь
В начале недели в Украине усилились морозы, местами ночью было до -14 градусов. Впрочем, в ближайшие дни температура воздуха снова повысится. Также в большинстве областей ожидаются осадки. В частности, будет идти мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Когда будет идти снег
В четверг, 16 января, в Украине без существенных осадков. Только на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. В течение суток от -2 до +3 градусов, однако, в Карпатах ночью -5 – -10. На Юге ночью -2 – -7, днем +1 – +6 градусов.
В пятницу в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь и мокрый снег, в субботу преимущественно без осадков, только в восточных и южных областях ночью местами небольшой мокрый снег,
– отметили синоптики.
Добавили, температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, днем +1 – +4, но на Юге, 18 января и в западных областях до +7 градусов.
В ближайшие трое суток на дорогах страны, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.